Хавьер Грасия: "Еременко? У ЦСКА есть варианты ротации"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что казанцы, несмотря на силу соперника, будут отталкиваться от своей игры. По словам наставника, соперник может удачно играть и в отсутствие полузащитника Романа Еременко.

– Мы готовимся к этой игре, и я не хотел бы раскрывать те слабые стороны, которые нам удалось увидеть в матче с "Байером". - цитирует Грасию официальный сайт "Рубина". ЦСКА – очень сильная команда, которая из года в год стремится к чемпионству и является одним из основных претендентов на чемпионский титул. Команда здорово играет как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Вчера мы могли убедиться в этом. ЦСКА действовал здорово. Мы же, независимо от соперника, будем отталкиваться от своей игры. Будем стараться проявить наши лучшие качества.

– ЦСКА остался без Романа Еременко. Сложнее или проще вам будет готовиться, учитывая этот фактор?

– Роман Еременко – очень хороший футболист, который здорово помог ЦСКА в первой части чемпионата, он имел непосредственное отношение к результативным действиям ЦСКА, забил множество голов. При этом я считаю, что у ЦСКА есть возможность ротации, мы это видим в последних матчах. В передней линии могут играть Траоре, Чалов. В средней линии Вернблум может сыграть чуть выше по позиции, а Головин чуть ниже. То есть варианты ротации у ЦСКА есть. Безусловно, потеря Еременко очень серьезная, но в целом у всех российских команд есть какие-то потери футболистов.