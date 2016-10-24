Хавбек "Терека" вызван в сборную Румынии на игру против России в Грозном

Полузащитник "Терека" Георге Грозав получил вызов в сборную Румынии для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Польши и товарищеской игре против сборной России, информирует официальный сайт грозненского клуба.

Матч группы Е между сборными Румынии и Польши состоится 11 ноября в Бухаресте. А 15 ноября Румыния сыграет товарищеский матч против сборной России. Эта игра состоится в Грозном, на стадионе "Ахмат-Арена". После трех туров сборная Румынии занимает третье место в отборочной группе с пятью очками. Лидирует – Черногория, у которой семь очков.