Хавбек сборной Чехии может сменить "Томь" на "Уфу"

По данным "СЭ", полузащитник "Томи" Лукаш Дроппа может продолжить карьеру в "Уфе". 27-летний хавбек провел в нынешнем сезоне 11 матчей в чемпионате России. В "Томь" футболист сборной Чехии перешел в июле, подписав двухлетнее соглашение.

Ранее главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал, что не исключает ухода Дроппы зимой. Напомним, что в клубе на протяжении полугода не выплачивается зарплата.

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