12:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хавбек сборной Чехии может сменить "Томь" на "Уфу"

0
0
0
1

По данным "СЭ", полузащитник "Томи" Лукаш Дроппа может продолжить карьеру в "Уфе". 27-летний хавбек провел в нынешнем сезоне 11 матчей в чемпионате России. В "Томь" футболист сборной Чехии перешел в июле, подписав двухлетнее соглашение.

Ранее главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал, что не исключает ухода Дроппы зимой. Напомним, что в клубе на протяжении полугода не выплачивается зарплата.

"Уфа", "Урал", "Оренбург" и "Кайрат" интересуются Биквалфи//
Мутко обсудил с руководителями регионов ситуации в "Мордовии" и "Томи"

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ValeraK

"Туфту на туфту!"

13:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ