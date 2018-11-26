Хавбек "Рубина" Коновалов полчаса играл с переломом. Он выбыл до конца года

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы.
Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, Коновалов получил перелом большого пальца на ноге на 15-й минуте матча с "Анжи", после чего уже с травмой отыграл еще полчаса до конца первого тайма.
На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший ещё полчаса до конца первого тайма.– "Рубин" Казань (@fcrk) 26 ноября 2018 г.
К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах.
Желаем ему скорейшего восстановления! pic.twitter.com/zphwfb3vw8
22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Рубин" и забил один мяч при четырех голевых передачах.
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