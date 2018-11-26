15:54 | Футбол — РПЛ

Хавбек "Рубина" Коновалов полчаса играл с переломом. Он выбыл до конца года

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Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы.

Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, Коновалов получил перелом большого пальца на ноге на 15-й минуте матча с "Анжи", после чего уже с травмой отыграл еще полчаса до конца первого тайма.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Рубин" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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