Хавбек "Рубина" Коновалов полчаса играл с переломом. Он выбыл до конца года

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы.

Как сообщает официальный Твиттер казанского клуба, Коновалов получил перелом большого пальца на ноге на 15-й минуте матча с "Анжи", после чего уже с травмой отыграл еще полчаса до конца первого тайма.

На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший ещё полчаса до конца первого тайма.



К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах.



Желаем ему скорейшего восстановления! pic.twitter.com/zphwfb3vw8 – "Рубин" Казань (@fcrk) 26 ноября 2018 г.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Рубин" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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