Хавбек "Локомотива" Натхо может вернуться в общую группу через две недели

Адам Натхо, отец полузащитника "Локомотива" Амира Натхо, отметил, что хавбек в ближайшее время вернется в строй. Напомним, что 20-летний россиянин получил разрыв крестообразных связок в матче молодежных команд со "Спартаком" (1:2), который прошел 7 марта.

– В Италии была консультация с профессором, он сказал сейчас неделю-две поработать с физиотерапевтом, а потом подходить к общей группе, – цитирует ТАСС Натхо. – Сложно сказать точно, когда он вернется на поле, может, через две недели. Давайте подождем.