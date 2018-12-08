Хавбек "Локо" Тугарев: "Моя главная цель - выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев признался, что хотел бы выиграть "Золотой мяч". 20-летний хавбек добавил, что ему очень нравится игра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

- Главная цель? Если серьезно, то получить "Золотой мяч", - сказал Тугарев в интервью клубной пресс-службе. - Нужно добиться максимальных результатов в "Локомотиве" и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.

Где хотел бы поиграть? Без разницы. Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал "Реалу", но теперь больше слежу за "Ювентусом". Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы "Юве".

В текущем сезоне Тугарев провел 4 матча за "Локомотив" и не отметился результативными действиями.

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