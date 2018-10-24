Хавбек "Енисея" перенес вторую операцию на колене

Полузащитник "Енисея" Егор Иванов перенес вторую операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба. Игрок получил травму в мае в стыковом матче с "Анжи". Первую операцию игроку сделали 24 июля.
"Полузащитник "Енисея" Егор Иванов перенес вторую операцию на колене. В данный момент футболист начинает проходить реабилитацию. На днях Егор прилетел к команде в Красноярск", – говорится в сообщении "Енисея".
Полузащитник "Енисея" Егор Иванов перенес вторую операцию на колене. В данный момент футболист начинает проходить реабилитацию. На днях Егор прилетел к команде в Красноярск.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 24 октября 2018 г.
Отметим, что Иванов получил разрыв "крестов" в ответном стыковом матче с "Анжи". pic.twitter.com/iTB7wwaM2O
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