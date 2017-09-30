Хавбек ЦСКА Макаров приступил к беговой работе

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров приступил к пробежкам, сообщает пресс-служба клуба. Вместе с ним сегодня занимался игрок молодежной команды армейцев Семен Матвийчук.
Макаров получил травму голеностопа. 21-летний игрок был прооперирован в августе в Германии. Напомним, в прошлом сезоне россиянин выступал за "Тосно" на правах аренды.
Александр Макаров приступил к беговой работе. Восстановление продолжается 💪 Вместе с ним занимается защитник молодёжки Семён Матвийчук pic.twitter.com/XyC43J7sUG– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 сентября 2017 г.