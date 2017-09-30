Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:16 | Футбол — РФПЛ

Хавбек ЦСКА Макаров приступил к беговой работе


Полузащитник ЦСКА Александр Макаров приступил к пробежкам, сообщает пресс-служба клуба. Вместе с ним сегодня занимался игрок молодежной команды армейцев Семен Матвийчук.

Макаров получил травму голеностопа. 21-летний игрок был прооперирован в августе в Германии. Напомним, в прошлом сезоне россиянин выступал за "Тосно" на правах аренды.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий