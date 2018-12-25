17:11 | Футбол — РПЛ

Хавбек "Авангарда" Акбашев поедет с "Рубином" на первый сбор

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Как стало известно "СЭ", полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор. Казанский клуб будет просматривать 27-летнего футболиста.

Акбашев ранее выступал за такие клубы, как КАМАЗ, кировское "Динамо" и "Волгарь". Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тысяч евро.

В текущем сезоне Акбашев провел 25 матчей за "Авангард" и забил 11 голов.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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