Хавбек "Авангарда" Акбашев поедет с "Рубином" на первый сбор

Как стало известно "СЭ", полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор. Казанский клуб будет просматривать 27-летнего футболиста.

Акбашев ранее выступал за такие клубы, как КАМАЗ, кировское "Динамо" и "Волгарь". Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тысяч евро.

В текущем сезоне Акбашев провел 25 матчей за "Авангард" и забил 11 голов.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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