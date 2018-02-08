Хавбек "Анжи" Данченко, у которого нашли проблемы с сердцем, продолжит карьеру

Полузащитник "Анжи" Олег Данченко присоединился к команде на сборе в Турции. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, хавбек прошел углубленное медицинское обследование в Москве перед вылетом к команде. Данченко пропустил второй этап подготовки "Анжи" к сезону. Медицинским штабом клуба было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и удостовериться в его полной готовности переносить предлагаемые нагрузки.

– Перед началом сборов у Олега Данченко было выявлено небольшое нарушение ритма сердца на плановом медосмотре команды в Москве, – отметил врач "Анжи" Хаджимурад Хизроев. – По этой причине было принято решение оставить Олега для прохождения углубленного обследования. В институте кардиологии им. Мясникова была проведена серия медицинских тестов, а также небольшая метаболическая терапия. По ее окончании Олег повторно прошел тестирование и уже по его результатам врачами клиники было вынесено решение, что футболист может беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью.