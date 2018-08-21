Хавбек "Ахмата" Роши выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки колена

Полузащитник "Ахмата" Одисе Роши выбыл на полгода из-за тяжелой травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1). У 27-летнего албанца диагностирован разрыв крестообразной связки правого коленного сустава.

В понедельник хавбек будет прооперирован в Риме. Лечение займет 6 месяцев.

Получивший травму в матче с "Рубином" полузащитник "Ахмата" Одисе Роши будет прооперирован в понедельник в Риме. Результаты МРТ, к сожалению, оказались не утешительными- у албанского легионера разрыв крестообразной связки правого коленного сустава. Лечение займёт 6 месяцев. pic.twitter.com/cxjFIbWxqJ – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 21 августа 2018 г.



Роши выступает за "Ахмат" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 21 игру в составе грозненского клуба, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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