21:59 | Футбол — РПЛ

Хавбек "Ахмата" Роши выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки колена


Полузащитник "Ахмата"  Одисе Роши выбыл на полгода из-за тяжелой травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1). У 27-летнего албанца диагностирован разрыв крестообразной связки правого коленного сустава.

В понедельник хавбек будет прооперирован в Риме. Лечение займет 6 месяцев.


Роши выступает за "Ахмат" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 21 игру в составе грозненского клуба, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. 

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