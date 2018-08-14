Хасан Биджиев: "Для "Зенита" победа над "Рубином" с точки зрения подготовки к матчу с "Динамо" - это плюс"

Бывший спортивный директор "Локомотива", "Амкара" и "Анжи" Хасан Биджиев считает, что победа над "Рубином" в 3-м туре чемпионата России (1:0) поможет "Зениту"​ в подготовке в ответной встрече против минского "Динамо".

– От центрального матча тура ждали большего?

– Я понимал, что игра будет закрытая, и много забитых мячей мы не увидим. "Рубин" предпочитает действовать в пять защитников, да и в целом грамотно обороняется. Команда похожа на минское "Динамо", которое тоже использует схему с тремя центральными. Для "Зенита" с точки зрения подготовки к следующему матчу это плюс.

– Победу он заслужил?

– На мой взгляд, игра была равная. Все шло к ничьей. Судьбу матча решила одна-единственная ошибка в обороне. При этом "Зенит" уже играл в меньшинстве. Но в трудный момент ребята проявили характер, забили мяч. Молодцы! Для них после сенсационного разгрома в Лиге Европы эта победа в психологическом плане очень важна. (Александр КРУЖКОВ)

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