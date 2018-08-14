Хасан Биджиев: "Были варианты и в РПЛ, и в ФНЛ, но до конкретики так и не дошло"

Бывший главный тренер "Авангарда"​ Хасан Биджиев, который в прошлом сезоне дошел с командой до финала Кубка России, в интервью "СЭ" отметил, что открыт для предложений. По его словам, летом были варианты даже с клубами РПЛ, но до конкретики дело не дошло.

– С курским "Авангардом" в конце прошлого сезона вы сенсационно дошли до финала Кубка России. Почему же практически сразу покинули клуб?

– Контракт закончился, дальше каждый пошел своей дорогой. Подробнее говорить на эту тему пока не хочу.

– Жаль.

– Главное – мы выполнили все задачи, которые стояли перед командой, добились хорошего результата. Об "Авангарде" заговорила вся страна. Это самый позитивный итог моей работы. Ну а теперь настало время двигаться дальше.

– Куда именно?

– Я открыт для предложений. Летом были варианты и в премьер-лиге, и в ФНЛ, и в ближнем зарубежье, но до конкретики так и не дошло. (Александр КРУЖКОВ)

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