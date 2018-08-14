Хасан Баджиев: "Присутствие Дзюбы на поле многое значит для "Зенита"

Бывший спортивный директор "Локомотива", "Амкара" и "Анжи" Хасан Баджиев в интервью "СЭ" отметил, что если бы "Зенит"​ играл с минским "Динамо" таким же составом, как и с "Рубином" в 3-м туре чемпионата России (1:0), то крупного поражения не было.

– Если б "Зенит" в таком составе вышел в Минске – 0:4 бы не случилось?

– Разумеется, результат был бы другим. Сейчас присутствие Дзюбы на поле многое значит для команды. Ну и Лунев понадежнее, чем Лодыгин, который в Минске, мягко говоря, не блеснул. Вообще настрой игроков "Зенита" в Казани мне понравился. Все футболисты были заряжены на победу, бились до конца.

– Олег Веретенников полагает, что отыграть у минского "Динамо" четыре мяча вполне реально. А вы как думаете?

– В истории футбола такие случаи были. Но сейчас совершить чудо "Зениту" будет невероятно сложно. Я был на матче в Минске, видел, что собой представляет "Динамо". Команда очень организованная, дисциплинированная, строго действует в обороне. Да и надо учитывать, что играть на "Петровском" придется при пустых трибунах. Это тоже на руку минчанам. (Александр КРУЖКОВ)

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