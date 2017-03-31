22:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Харлачев будет тренировать "Локомотив-2"

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Как заявил в конце декабря президент "Локомотива" Илья Геркус, в 2017 году клуб планирует возродить "Локомотив-2". По данным "СЭ", главным тренером команды станет Евгений Харлачев.

Будучи футболистом, он с 1994 по 2001 год защищал цвета железнодорожников, четыре раза выиграв Кубок России. Ранее специалист уже тренировал "Локомотив-2", а также дзержинский "Химик" и "Солярис".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Знаток1964

Три поражения новой команды на старте с неизвестным тренером......и глядишь пенсионер Семин впряжется в этот проект.....

23:09

баламошка

А у Светлакова какая должность будет?

22:45

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