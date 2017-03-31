Харлачев будет тренировать "Локомотив-2"

Как заявил в конце декабря президент "Локомотива" Илья Геркус, в 2017 году клуб планирует возродить "Локомотив-2". По данным "СЭ", главным тренером команды станет Евгений Харлачев.

Будучи футболистом, он с 1994 по 2001 год защищал цвета железнодорожников, четыре раза выиграв Кубок России. Ранее специалист уже тренировал "Локомотив-2", а также дзержинский "Химик" и "Солярис".