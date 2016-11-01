Ханс Виссер: "Если "Крылья" победят "Урал", ситуация начнет исправляться"

Тренер "Крыльев Советов" Ханс Виссер подчеркнул, что команде нужно обязательно побеждать в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала". Вчера стало известно, что Франк Веркаутерен уволен с поста главного тренера команды.

– В первую очередь всем нам хотелось бы высказать свое разочарование по поводу результатов и по поводу всей сложившейся ситуации, – приводит официальный сайт "Крыльев Советов" слова Виссера. – Вместе с Франком мы достигали хороших результатов в Самаре. Надеялись, что и в этом сезоне сможем показать достойный результат. Увы, этого не получилось, и теперь настали перемены в штабе. Это жизнь тренеров. Печально, но жизнь на этом не останавливается, нужно двигаться дальше. Через несколько дней "Крылья" ждет очень важная игра с "Уралом", где нужно брать реванш за поражение. Если мы победим, то ситуация начнет исправляться. Руководство клуба попросило остальной тренерский штаб готовить команду к предстоящей игре, пока клуб не определится с выбором нового тренера.

– Уже успели узнать, что "Урал" сейчас находится практически в такой же ситуации, лишившись тренера перед игрой с "Крыльями"?

– Да. Смотрели их последний матч. Очень неприятное поражение. Может быть, новый тренер приготовит новую тактику для "Урала". Но и "Крылья" при новом тренере могут измениться. Ситуации похожи. "Крыльям" нужно выигрывать любыми способами, чего бы нам этого ни стоило.

– Сергей Ткачев сегодня приступил к тренировкам после травмы. Он готовится к игре с "Уралом" или сроки полного восстановления более долгие?

– Сегодня его первая тренировка на поле. Не ожидаем его появления в игре с "Уралом". Надеемся, что он быстро вернется в строй, но обычно на такое восстановление уходит 4-5 недель. Если рано выпустить его в игру, то есть риск рецидива травмы. Поэтому лучше будет дождаться полного выздоровления Сергея.