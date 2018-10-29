Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни получил вызов в сборную Алжира, информирует пресс-служба клуба.
27-летнего игрока ждут в расположении национальной команды c 12 по 18 ноября.
Сборная Алжира проведет гостевой матч отборочного турнира Кубка африканских наций против команды Того 18 ноября. После четырех игр алжирцы лидируют в группе D, имея в своем активе семь очков.
📰 Софьян @SofianeHanni Ханни вызван в сборную Алжира– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2018 г.
18 ноября: Того 🇹🇬 – Алжир 🇩🇿
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