Ханни - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Хэбэй"

Стал известен состав "Спартака" на контрольный матч с "Хэбэй Чайна Форчун". С первых минут на поле появится новичок красно-белых Софьян Ханни. Хавбек перешел в "Спартак" этой зимой из "Андерлехта", а накануне провел первую тренировку в составе нового клуба.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом: Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Зобнин, Самедов, Ханни, Мельгарехо, Зе Луиш; запасные - Селихов, Щербаков, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Максимович, З. Бакаев, Промес, Фернанду, Еременко, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.

Матч "Спартак" - "Хэбэй Чайна Форчун" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.