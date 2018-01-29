Ханни проходит медосмотр в "Спартаке"

Как сообщили "СЭ" бельгийские коллеги, алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни прилетел в Рим для медосмотра в клинике "Вилла Стюарт", после чего футболист подпишет контракт со "Спартаком".
В ближайшее время 27-летний хавбек должен присоединиться к красно-белым на сборе в испанской Марбелье. Ранее сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Таблица переходов РФПЛ//
Алжирец, который забивал "МЮ" и "Баварии". Все о потенциальном новичке "Спартака"
ABC13
Жорик Вартанов Белиссимо еще подпишем и будет все ок, но хотелось бы ИКРЫ, Арнольдыч, хочу икру/////Месси? Роналдо?
19:57
ABC13
Скоро узнаем, 2 дня осталось, на флажке иногда интересные трансферы проходят
19:51
Смерть сусликам
Хоть вчера он три положил стандарту, но второй гол стандарта просто чума!!!!!!!
18:06
Karerra
Икорка то тянеться потихонечку... спасибо Арнольдыч!
17:14
Hrenoid
Товарищи журналисты, хватит писать желтуху. Печатайте только проверенные данные! А то, то едет, то не едет... прям как девушка с пониженной социальной ответственностью.
16:27
Vladimir555
Ну так это просто замечательно!!!)))
16:21
Mr.Trololo
Вообще ничего не понимаю. Час же назад вы написали что не едет....
15:59
Jean4
Сегодня же писали, что отказался от перехода?
15:46
Жорик Вартанов
Белиссимо еще подпишем и будет все ок, но хотелось бы ИКРЫ, Арнольдыч, хочу икру
15:33
Жорик Вартанов
ну все Ханна всем, сейчас Спартаку качественные игроки нужны, надо кубок выигрывать, в ЛЧ пробиваться, и в ЛЕ проходить как можно дальше
15:31
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
милк энд тост энд Ханни
15:28
pahom-17
ну а что вы хотите..вон про Муську..то идеть, то нет...так и тут...пока с Родионовым не увидим, так и будем туды сюды..
15:16
SPARTAK1975
ноу мани, ноу хани )))
15:08
EstStar
ещё один топ в Спартак хочет , вот это усилие .
15:03
Evpatii Kolovrat
Спасибо президенту Спартака за такую классную покупку,классный игрок, с острым пасом, наконец-то в Спартаке появится настоящий плеймейкер.
14:34
Serenky25
Так София или Ханна?
14:33
shpasic
переходить отказался, но в целях профилактики бесплатный медосмотр у доктора Ганеевой пройти решил))
14:22
Roov
Занесли немного евро жене/семье. И вот уже парень медкомиссию проходит. Ай да Арнольдович, ай да молодца!
14:18
Фрост
Он же отказался =D http://www.sport-express.ru/football/transfers/news/hanni-otkazalsya-perehodit-v-spartak-1364909/
14:18
Don
Lennon, с чего ты решил, его полноценно выкупают, а не берут в аренду, в еврокубках он может играть, т.к. Андерлехт вылетел из еврокубков)
14:15
Lennon
Второй чувак на 10-13 матчей..... Федя, когда будет укрепление под ЕК?!
14:13