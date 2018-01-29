14:08 | Футбол — РФПЛ

Ханни проходит медосмотр в "Спартаке"

Софьян ХАННИ. Фото REUTERS
Софьян ХАННИ. Фото REUTERS
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Как сообщили "СЭ" бельгийские коллеги, алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни прилетел в Рим для медосмотра в клинике "Вилла Стюарт", после чего футболист подпишет контракт со "Спартаком".

В ближайшее время 27-летний хавбек должен присоединиться к красно-белым на сборе в испанской Марбелье. Ранее сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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ABC13

Жорик Вартанов Белиссимо еще подпишем и будет все ок, но хотелось бы ИКРЫ, Арнольдыч, хочу икру/////Месси? Роналдо?

19:57

ABC13

Скоро узнаем, 2 дня осталось, на флажке иногда интересные трансферы проходят

19:51

Смерть сусликам

Хоть вчера он три положил стандарту, но второй гол стандарта просто чума!!!!!!!

18:06

Karerra

Икорка то тянеться потихонечку... спасибо Арнольдыч!

17:14

Hrenoid

Товарищи журналисты, хватит писать желтуху. Печатайте только проверенные данные! А то, то едет, то не едет... прям как девушка с пониженной социальной ответственностью.

16:27

Vladimir555

Ну так это просто замечательно!!!)))

16:21

Mr.Trololo

Вообще ничего не понимаю. Час же назад вы написали что не едет....

15:59

Jean4

Сегодня же писали, что отказался от перехода?

15:46

Жорик Вартанов

Белиссимо еще подпишем и будет все ок, но хотелось бы ИКРЫ, Арнольдыч, хочу икру

15:33

Жорик Вартанов

ну все Ханна всем, сейчас Спартаку качественные игроки нужны, надо кубок выигрывать, в ЛЧ пробиваться, и в ЛЕ проходить как можно дальше

15:31

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

милк энд тост энд Ханни

15:28

pahom-17

ну а что вы хотите..вон про Муську..то идеть, то нет...так и тут...пока с Родионовым не увидим, так и будем туды сюды..

15:16

SPARTAK1975

ноу мани, ноу хани )))

15:08

EstStar

ещё один топ в Спартак хочет , вот это усилие .

15:03

Evpatii Kolovrat

Спасибо президенту Спартака за такую классную покупку,классный игрок, с острым пасом, наконец-то в Спартаке появится настоящий плеймейкер.

14:34

Serenky25

Так София или Ханна?

14:33

shpasic

переходить отказался, но в целях профилактики бесплатный медосмотр у доктора Ганеевой пройти решил))

14:22

Roov

Занесли немного евро жене/семье. И вот уже парень медкомиссию проходит. Ай да Арнольдович, ай да молодца!

14:18

Фрост

Он же отказался =D http://www.sport-express.ru/football/transfers/news/hanni-otkazalsya-perehodit-v-spartak-1364909/

14:18

Don

Lennon, с чего ты решил, его полноценно выкупают, а не берут в аренду, в еврокубках он может играть, т.к. Андерлехт вылетел из еврокубков)

14:15

Lennon

Второй чувак на 10-13 матчей..... Федя, когда будет укрепление под ЕК?!

14:13