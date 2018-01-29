Ханни проходит медосмотр в "Спартаке"

Как сообщили "СЭ" бельгийские коллеги, алжирский полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни прилетел в Рим для медосмотра в клинике "Вилла Стюарт", после чего футболист подпишет контракт со "Спартаком".

В ближайшее время 27-летний хавбек должен присоединиться к красно-белым на сборе в испанской Марбелье. Ранее сообщалось, что руководство бельгийского клуба готово продать 27-летнего хавбека за 12 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

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