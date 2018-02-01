Ханни прибыл в расположение "Спартака"

Новичок "Спартака" Софьян Ханни прибыл в Испанию, информирует клубная пресс-служба. 27-летний алжирский полузащитник отправился в Марбелью, где команда проводит второй сбор. Завтра футболист приступит к тренировкам. В отеле его встретили Марко Трабукки, Михаил Вартапетов и Леонид Трахтенберг.
Напомним, контракт Ханни вчера заключил со "Спартаком" контракт, который рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.
👋 А мы встретили нашего новичка в аэропорту: https://t.co/VwZ0nctDlW#КрасноБелаяМарбелья pic.twitter.com/1luj7ITNe7– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 февраля 2018 г.
Ханни, ты дома pic.twitter.com/bTQI7w39me– Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 февраля 2018 г.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-01-khanni_pribyl_v_raspolozheniye_spartaka/