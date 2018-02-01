20:18 | Футбол — РФПЛ

Ханни прибыл в расположение "Спартака"


Новичок "Спартака" Софьян Ханни прибыл в Испанию, информирует клубная пресс-служба. 27-летний алжирский полузащитник отправился в Марбелью, где команда проводит второй сбор. Завтра футболист приступит к тренировкам. В отеле его встретили Марко Трабукки, Михаил Вартапетов и Леонид Трахтенберг

Напомним, контракт Ханни вчера заключил со "Спартаком" контракт, который рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.

Ханни в "Спартаке": контракт по схеме "3,5 года+1", зарплата 2 миллиона евро+200 тысяч

 

 

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-01-khanni_pribyl_v_raspolozheniye_spartaka/

Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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