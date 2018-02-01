Ханни прибыл в расположение "Спартака"

Новичок "Спартака" Софьян Ханни прибыл в Испанию, информирует клубная пресс-служба. 27-летний алжирский полузащитник отправился в Марбелью, где команда проводит второй сбор. Завтра футболист приступит к тренировкам. В отеле его встретили Марко Трабукки, Михаил Вартапетов и Леонид Трахтенберг.