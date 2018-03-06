Ханни посетил музей "Спартака"

"Спартак" на своем официально сайте сообщил, что новичок команды Софьян Ханни посетил музей красно-белых, расположенный на домашнем стадионе клуба. 27-летний полузащитник ознакомился с историей команды в компании своей семьи.
– Приятно удивлен музеем, он прекрасен! – сказал Ханни. – Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история. Особенно интересно было посмотреть на бутсы и медали Сергея Родионова, увидеть фрагменты игр с его участием. Теперь я знаю о Родионове не только как об одном из руководителей клуба, но и как о знаменитом футболисте "Спартака".
Надеюсь, со временем мне тоже удастся внести свою лепту в спартаковскую историю. А в зале игроков мне уже захотелось изменить свою статистику, поскольку там напротив моей фамилии пока по большей части значатся нули.
Напомним, Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в феврале 2018 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2020/21.
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🎥 Софьян @SofianeHanni Ханни с семьей посетил музей "Спартака"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 марта 2018 г.
"Приятно удивлен музеем, он прекрасен! – отметил после экскурсии Ханни. – Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история". 🔴⚪️💫#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/2cTl5MR4qs
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-03-06-khanni_s_semyey_posetil_muzey_spartaka/