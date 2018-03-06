Ханни посетил музей "Спартака"

"Спартак" на своем официально сайте сообщил, что новичок команды Софьян Ханни посетил музей красно-белых, расположенный на домашнем стадионе клуба. 27-летний полузащитник ознакомился с историей команды в компании своей семьи.

– Приятно удивлен музеем, он прекрасен! – сказал Ханни. – Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история. Особенно интересно было посмотреть на бутсы и медали Сергея Родионова, увидеть фрагменты игр с его участием. Теперь я знаю о Родионове не только как об одном из руководителей клуба, но и как о знаменитом футболисте "Спартака".

Надеюсь, со временем мне тоже удастся внести свою лепту в спартаковскую историю. А в зале игроков мне уже захотелось изменить свою статистику, поскольку там напротив моей фамилии пока по большей части значатся нули.

Напомним, Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в феврале 2018 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2020/21.

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