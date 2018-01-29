16:00 | Футбол — РФПЛ

Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года

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Как стало известно "СЭ", в случае успешного прохождения медосмотра в Риме полузащитник сборной Алжира и "Андерлехта" Софьян Ханни уже во вторник присоединится к "Спартаку" на сборе в Испании. По нашим данным, 27-летний хавбек подпишет соглашение на 4,5 года.

Напомним, что этом сезоне Ханни провел в составе клуба из Брюсселя 31 официальный матч, забив 10 мячей и отдав 6 голевых передач. (Вячеслав КОРОТКИН, Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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frhfxet2itnp

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog

20:54

DENsid

Ноу мани, ноу Ханни ))

19:47

acdctnt

кто она такая эта ХАННИ ?

19:40

maks55555

А как же сегодняшняя новость о том, что он отказался от этого перехода. СЭ, вы об этом просто забыли?

19:02

dmit1133

Отличная новость,если правда! Еще бы Промеса хотя бы до лета удержать!

19:00

К.Б.Ын

Dimik1976 Похоже Промес всё же уйдёт.... 18:28--------- Только не в шлак Саугептон )))

18:38

Dimik1976

Похоже Промес всё же уйдёт....

18:28

Buldozer46

Боснийский рефери Статистика нормальная. Правда московская клубная жизнь немного "подправит" ее. И будет у нас второй Эберт... 16:27---------------------- едь лучше в Боснию, а то плохо пахнет

18:11

Buldozer46

Боснийский рефери Статистика нормальная. Правда московская клубная жизнь немного "подправит" ее. И будет у нас второй Эберт... 16:27

18:10

К.Б.Ын

GoaLapagosS МДА, ОПЯТЬ ШЛАК. ТРАДИЦИЯ 17:04--------- Будешь гундосить и тебя подпишем )))

18:00

pahom-17

обилие голов ничего еще не говорит..там чемп совсем другой..от ворот до ворот... а тут....тут тактика и автобусы...автобусы автобусы...

17:30

Don

GoaLapagosS, традиция это 22 чемпионства, а шлак у тебя в башке)

17:08

GoaLapagosS

МДА, ОПЯТЬ ШЛАК. ТРАДИЦИЯ

17:04

Mad Butcher

Если еще возьмем Вериссимо, то твердая пятерка за селекцию

17:00

anhora

Судя по нарезке моментов - толковый дядька!

16:55

Боснийский рефери

Статистика нормальная. Правда московская клубная жизнь немного "подправит" ее. И будет у нас второй Эберт...

16:27