Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года

Как стало известно "СЭ", в случае успешного прохождения медосмотра в Риме полузащитник сборной Алжира и "Андерлехта" Софьян Ханни уже во вторник присоединится к "Спартаку" на сборе в Испании. По нашим данным, 27-летний хавбек подпишет соглашение на 4,5 года.

Напомним, что этом сезоне Ханни провел в составе клуба из Брюсселя 31 официальный матч, забив 10 мячей и отдав 6 голевых передач. (Вячеслав КОРОТКИН, Гоша ЧЕРНОВ)