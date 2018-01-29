Ханни подпишет контракт со "Спартаком" на 4,5 года

Как стало известно "СЭ", в случае успешного прохождения медосмотра в Риме полузащитник сборной Алжира и "Андерлехта" Софьян Ханни уже во вторник присоединится к "Спартаку" на сборе в Испании. По нашим данным, 27-летний хавбек подпишет соглашение на 4,5 года.
Напомним, что этом сезоне Ханни провел в составе клуба из Брюсселя 31 официальный матч, забив 10 мячей и отдав 6 голевых передач. (Вячеслав КОРОТКИН, Гоша ЧЕРНОВ)
Таблица переходов РФПЛ//
Алжирец, который забивал "МЮ" и "Баварии". Все о потенциальном новичке "Спартака"
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:54
DENsid
Ноу мани, ноу Ханни ))
19:47
acdctnt
кто она такая эта ХАННИ ?
19:40
maks55555
А как же сегодняшняя новость о том, что он отказался от этого перехода. СЭ, вы об этом просто забыли?
19:02
dmit1133
Отличная новость,если правда! Еще бы Промеса хотя бы до лета удержать!
19:00
К.Б.Ын
Dimik1976 Похоже Промес всё же уйдёт.... 18:28--------- Только не в шлак Саугептон )))
18:38
Dimik1976
Похоже Промес всё же уйдёт....
18:28
Buldozer46
Боснийский рефери Статистика нормальная. Правда московская клубная жизнь немного "подправит" ее. И будет у нас второй Эберт... 16:27---------------------- едь лучше в Боснию, а то плохо пахнет
18:11
Buldozer46
Боснийский рефери Статистика нормальная. Правда московская клубная жизнь немного "подправит" ее. И будет у нас второй Эберт... 16:27
18:10
К.Б.Ын
GoaLapagosS МДА, ОПЯТЬ ШЛАК. ТРАДИЦИЯ 17:04--------- Будешь гундосить и тебя подпишем )))
18:00
pahom-17
обилие голов ничего еще не говорит..там чемп совсем другой..от ворот до ворот... а тут....тут тактика и автобусы...автобусы автобусы...
17:30
Don
GoaLapagosS, традиция это 22 чемпионства, а шлак у тебя в башке)
17:08
GoaLapagosS
МДА, ОПЯТЬ ШЛАК. ТРАДИЦИЯ
17:04
Mad Butcher
Если еще возьмем Вериссимо, то твердая пятерка за селекцию
17:00
anhora
Судя по нарезке моментов - толковый дядька!
16:55
Боснийский рефери
Статистика нормальная. Правда московская клубная жизнь немного "подправит" ее. И будет у нас второй Эберт...
16:27