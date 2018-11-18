Ханни - об адаптации в "Спартаке": "Я все еще жду от себя лучших результатов, хочу показать все, на что способен и приносить пользу клубу"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью пресс-службе клуба рассказал об адаптации в команде. Он отметил, что переживал накануне переезда, так как до этого ни разу не был в России.

– Адаптация в "Спартаке" проходит хорошо. Первый раз приехал в Россию и не знал, как все пройдет, поэтому переживал. Но в итоге меня хорошо приняли. Правда, адаптация еще не закончена. Я все еще жду от себя лучших результатов, хочу показать все, на что способен и приносить пользу "Спартаку".

В "Спартак" Софьян перешел из бельгийского "Андерлехта" минувшей зимой и обошелся красно-белым за 6 миллионов евро. Контракт алжирца с красно-белыми рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год.

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