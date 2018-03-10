Ханни - о переходе в "Спартак": "В Бельгии я уже все сделал"

Полузащитник Софьян Ханни в интервью пресс-службе "Спартака" подчеркнул, что без труда решился на переезд из "Андерлехта" в Россию в январе нынешнего года, так как в Бельгии он выиграл все возможные трофеи. 27-летний алжирец решил, что пришло время двигаться вперед.

– Наверное, трудно решиться на переход из "Андерлехта", в котором вы были капитаном, в "Спартак"?

– Нет, потому что понимаю: в Бельгии уже все сделал. За три с половиной года, проведенных там, выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Поэтому размышлял о том, что пришло время двигаться вперед. Когда появилось предложение от "Спартака", не раздумывал.

– В какой роли вас видит Массимо Каррера?

– Мы говорили с ним на эту тему. Он хочет, чтобы я играл так же, как в "Андерлехте". И помогал команде побеждать.

– Как охарактеризуете свой стиль игры?

– С юности играю "десятку". Это моя любимая позиция. Могу также действовать слева. Некоторые тренеры использовали меня как форварда. Да, иногда неплохо получалось. Но все же предпочитаю быть "десяткой". Хорошо вижу поле, читаю игру, создаю моменты. Всего этого от меня ждут. Ну и, конечно, голов и передач.

– Что-нибудь знаете о клубе "СКА-Хабаровск", с которым предстоит сыграть в воскресенье?

– Слышал, что Хабаровск находится очень далеко. Ребята уже сказали, что мне повезло. Гостевая игра с этой командой уже состоялась – мне не пришлось лететь на Дальний Восток. Что ж, теперь нас ждет встреча на "Открытие Арене", и я надеюсь показать достойную игру при своих трибунах. Нам нужна только победа.

Напомним, матч 22-го тура премьер-лиги "Спартака" и "СКА-Хабаровск" пройдет завтра, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.