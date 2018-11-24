Ханни не дали ответить на вопрос о возможном уходе из "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни не смог прокомментировать информацию о своем возможном уходе из команды. По данным "СЭ", Ханни, а также форвард Луиз Адриану в ближайшем будущем могут покинуть команду. Причина, по которой клуб может принять такое решение уже зимой – высокие зарплаты футболистов.

После вопроса корреспондента "СЭ" на пресс-конференции Ханни вместо футболиста ответ дал глава Департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.

– Можно я отвечу? - сказал он. - Через несколько минут после того, как появилась эта информация, генеральный директор даже не опровергнул ее, потому что опровергать ее бессмысленно, так как она ни на чем не основана, он просто рассказал, что пришел новый главный тренер и знакомится с командой в ходе первых тренировок. Он еще не сыграл ни одного матча со своей командой, и естественно ни о каких трансферах речи не идет. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)