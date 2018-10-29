19:19 | Футбол — РПЛ

Ханни и Петкович - в старте "Спартака" на матч с "Рубином", Глушаков и Еременко - в запасе

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"Спартак" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Рубина". С первых минут встречу начнут защитник Марко Петкович и хавбек Софьян Ханни. При этом и.о. главного тренера красно-белых Рауль Рианчо выпустил в стартовом составе трех центральных защитников.

Состав "Спартака": Максименко - Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров - Ташаев, Зобнин, Боккетти, Игнатов, Ханни - Попов.

Запасные: Ребров, Рассказов, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Нимели.

Обновление. По ходу игру стало ясно, что Боккетти играет опорного полузащитника.

Рубин - Спартак

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Победой "Спартака"
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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