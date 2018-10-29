Ханни и Петкович - в старте "Спартака" на матч с "Рубином", Глушаков и Еременко - в запасе

"Спартак" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Рубина". С первых минут встречу начнут защитник Марко Петкович и хавбек Софьян Ханни. При этом и.о. главного тренера красно-белых Рауль Рианчо выпустил в стартовом составе трех центральных защитников.
Состав "Спартака": Максименко - Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров - Ташаев, Зобнин, Боккетти, Игнатов, Ханни - Попов.
Запасные: Ребров, Рассказов, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Нимели.
Обновление. По ходу игру стало ясно, что Боккетти играет опорного полузащитника.
🔥 Наш состав на матч с @fcrk #РубинСпартак pic.twitter.com/3hzcNah7xx– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2018 г.
Результаты опроса
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