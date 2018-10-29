Ханни и Петкович - в старте "Спартака" на матч с "Рубином"

"Спартак" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Рубина". С первых минут встречу начнут защитник Марко Петкович и хавбек Софьян Ханни.

Состав "Спартака": Максименко - Петкович, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров - Ташаев, Зобнин, Игнатов, Ханни - Попов.

Запасные: Ребров, Рассказов, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Нимели.

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