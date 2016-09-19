23:14 19 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Халк снова подарил Матюнину футболку

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Бывший нападающий "Зенита" Халк передал футболку со своим автографом арбитру Алексею Матюнину, который обслуживал матч 7-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:1).

Напомним, что в ноябре 2014 года форвард в интервью Reuters обвинил арбитра встречи Алексея Матюнина в высказываниях расистского толка. Прямых доказательств оскорбления бразильца со стороны судьи нет. Позднее Халк также подарил арбитру футболку со своим автографом.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Андрей Палыч 1979

Ну теперь Матюнин Халку свою форму с горчичником в поднебесную зашлёт

00:06

Пиитерец

Халк работает с судьями.

00:00

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дурака троллят, а он и рад стараться))).

23:46 19 сентября

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