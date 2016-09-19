Халк снова подарил Матюнину футболку

Бывший нападающий "Зенита" Халк передал футболку со своим автографом арбитру Алексею Матюнину, который обслуживал матч 7-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:1).
Напомним, что в ноябре 2014 года форвард в интервью Reuters обвинил арбитра встречи Алексея Матюнина в высказываниях расистского толка. Прямых доказательств оскорбления бразильца со стороны судьи нет. Позднее Халк также подарил арбитру футболку со своим автографом.
Передали посылку из Китая от нашего друга. pic.twitter.com/f15IShETzp– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 сентября 2016 г.
Андрей Палыч 1979
Ну теперь Матюнин Халку свою форму с горчичником в поднебесную зашлёт
00:06
Пиитерец
Халк работает с судьями.
00:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
дурака троллят, а он и рад стараться))).
23:46 19 сентября