Халк снова подарил Матюнину футболку

Бывший нападающий "Зенита" Халк передал футболку со своим автографом арбитру Алексею Матюнину, который обслуживал матч 7-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:1).

Напомним, что в ноябре 2014 года форвард в интервью Reuters обвинил арбитра встречи Алексея Матюнина в высказываниях расистского толка. Прямых доказательств оскорбления бразильца со стороны судьи нет. Позднее Халк также подарил арбитру футболку со своим автографом.