Халк - Кришито: "Я с радостью делил с тобой раздевалку"

Бывший форвард "Зенита" Халк обратился к защитнку команды Доменико Кришито. 31-летний итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.



- Привет, Миммо! Брат, мне очень приятно находиться здесь и говорить о тебе, - сказал Халк. - Я с радостью делил с тобой раздевалку, и мне было очень приятно стать твоим другом. Ты - человек, который останется в моем сердце на всю жизнь, ты мой друг не только на поле, но и за его пределами. Желаю тебе всей удачи мира на всех этапах твоей жизни.



Я верю, что куда бы ты ни пошел, ты будешь счастлив - тебя прекрасно примут абсолютно везде. И ты будешь там делать то, что всегда прекрасно делал, не только в "Зените", но и во всех остальных клубах, в которых играл. Пусть все будет хорошо - продолжай писать историю своей жизни. Я уверен, что и болельщики, и руководители "Зенита" довольны твоей работой и благодарны тебе. Я, как твой партнер по команде, тоже тебя благодарю и желаю всей удачи в мире. Благослови тебя Господь! Целую! Пока!



"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "СКА-Хабаровск". Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.