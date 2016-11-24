Халил Азмун: "Бердыев - футбольный отец Сердара, все зависит от него"

Халил Азмун, отец нападающего "Ростова" Сердара Азмуна, отметил, что будущее его сына зависит от тренера-вице-президента клуба Курбана Бердыева. По его словам, тренер донской команды является "футбольным отцом" игрока. В 2012 году пути Азмуна и Бердыева пересеклись в "Рубине". В 2014 году тренер возглавил "Ростов", а в 2015-м форвард проследовал за ним.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны "Ливерпуля", а также голландских ПСВ и "Аякса". В этом сезоне иранец провел 21 матч в составе "Ростова", в которых забил пять мячей.

- Я в семье его отец, а на футбольном поле его отец Курбан Бердыев, поэтому нужно интересоваться у него, поедет Сердар в зарубежный клуб или останется в России, - приводит "Р-Спорт" слова Халила Азмуна. - Конечно, рады победе, когда-то Бердыев выиграл у "Барселоны", теперь у "Баварии" - все мы очень рады. Мой сын забил, все это благодаря Всевышнему.