Хали Тьям: "Сборная России и "Зенит" – команды плюс-минус одного уровня"

Новичок "Динамо" Хали Тьям после матча 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) сравнил уровень питерской команды и сборной России, с которой бело-голубые играли 3 сентября. Также африканец поблагодарил партнеров за помощь в адаптации к новой стране.
– Очень тяжелая игра. Пришлось много работать тактически с начала встречи, – сказал Тьям. – "Зенит" – очень сильная команда. Об этом все говорят. И питерцы действительно создали нам сегодня проблемы.
– Что сказал Калитвинцев после матча?
– Что видит в игре как положительные, так и отрицательные моменты.
– Прошлый матч проводили против сборной России. Кто сильнее – национальная команда или "Зенит"?
– Плюс-минус один уровень. Но сегодня мы были более готовыми.
– То есть могли победить?
– Считаю, да. Но главное было все же набрать очки. И у нас это получилось.
– Вы приехали в "Динамо" из Венгрии. Сравните уровень чемпионатов.
– Конечно, РФПЛ сильнее и быстрее. Всегда кто-то подскажет, поможет. Я выступал в MLS и чемпионате Турции – знаю, о чем говорю. Но мне еще нужно время, чтобы привыкнуть.
– Самба Соу вам помогает адаптироваться?
– Да, очень сильно. Я здесь всего месяц. Вообще, в "Динамо" все ребята отзывчивые. Помогают, поддерживают и на поле, и за его пределами. (Ярослав СУСОВ)
Урфин Джюс
Весьма сомнительный комплимент.. только непонятно кому..
18:08
Millwall82
Сравнивать официальную встречу и товарещеско-подготовительную смешно, негр дал маху)
18:02
kaduly
Потому что зенит и состовляет основу сборной,плюс Смолов,остальное гггг
18:01
ЮКИ
очень Точное определение:+ на- =0!то бишь,обе команды Нулевые!сие даже Не оспаривается!
17:58
Новоуепинни
а хали тут ноунейм днарь какой-то свое мнение высказывает?
17:58
crazysun78
вот так и знайте все - зенит это уровень сборной... )))
17:51