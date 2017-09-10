Хали Тьям: "Сборная России и "Зенит" – команды плюс-минус одного уровня"

Новичок "Динамо" Хали Тьям после матча 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) сравнил уровень питерской команды и сборной России, с которой бело-голубые играли 3 сентября. Также африканец поблагодарил партнеров за помощь в адаптации к новой стране.

– Очень тяжелая игра. Пришлось много работать тактически с начала встречи, – сказал Тьям. – "Зенит" – очень сильная команда. Об этом все говорят. И питерцы действительно создали нам сегодня проблемы.

– Что сказал Калитвинцев после матча?

– Что видит в игре как положительные, так и отрицательные моменты.

– Прошлый матч проводили против сборной России. Кто сильнее – национальная команда или "Зенит"?

– Плюс-минус один уровень. Но сегодня мы были более готовыми.

– То есть могли победить?

– Считаю, да. Но главное было все же набрать очки. И у нас это получилось.

– Вы приехали в "Динамо" из Венгрии. Сравните уровень чемпионатов.

– Конечно, РФПЛ сильнее и быстрее. Всегда кто-то подскажет, поможет. Я выступал в MLS и чемпионате Турции – знаю, о чем говорю. Но мне еще нужно время, чтобы привыкнуть.

– Самба Соу вам помогает адаптироваться?

– Да, очень сильно. Я здесь всего месяц. Вообще, в "Динамо" все ребята отзывчивые. Помогают, поддерживают и на поле, и за его пределами. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"