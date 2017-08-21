Хали Тима: "Получив предложение от "Динамо", подумал, что это подарок судьбы"

Новичок "Динамо" полузащитник Хали Тима в интервью официальному сайту клуба заявил, что бело-голубые известны на весь мир. Футболист отметил, что чемпионат России – хорошая лига, в которой он сможет развиваться. Напомним, что футболист был арендован у венгерского "Будапешта" на один сезон.

– Хали, чем вас заинтересовал наш клуб?

– "Динамо" известно на весь мир, я знал о нем немало до перехода сюда, а при переговорах представители клуба дополнительно рассказали мне об истории этой команды, о том, какая честь защищать его цвета, – сказал Хали. – Поэтому для меня приход сюда это большой такой шаг вперед.

– Что вы знали о российском футболе?

– Здесь хорошая лига, в которой можно научиться многому, приобрести хороший опыт, расти как футболист. Все это послужило для меня мотивацией сменить страну и команду, стать частью "Динамо". А еще я знал, что если перейду сюда, то будет холодно. Но пока вот жарко (смеется). Впрочем, меня погода не пугает. Я приехал в большой клуб играть и развиваться, становиться сильнее вместе с "Динамо".

– С кем-то советовались перед тем, как решиться на переезд в Россию?

– Только со своим агентом. Мы получили предложение от "Динамо", подумали, что это настоящий подарок судьбы и вот я здесь.

– А с Самба Соу не общались?

– Конечно, я знаю его, он так же, как и я играл в Турции, только за "Кайсериспор". Но я не общался с ним, не спрашивал, как там и что в "Динамо" – решение принимал сам. А так, рад буду увидеть его и поболтать, но это еще впереди.