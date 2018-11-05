Хабиб пожелал удачи братьям из "Анжи". Помогло

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов перед матчем 13-го тура премьер-лиги между двумя аутсайдерами, "Анжи" и "Енисеем", пожелал победы землякам из дагестанского клуба. "Удачи, братья, сегодня", – написал мастер смешанных единоборств в Сториз своего Инстаграма.

Пожелание принесло "Анжи" удачу – команда победила соседа по дну турнирной таблицы РПЛ на своем поле со счетом 2:1, реализовав два пенальти. Вместе с тем дагестанцы сумели уйти из зоны прямого вылета.

Ранее поддержка Хабиба на стадионе не помогла махачкалинцам в домашней игре с ЦСКА в середине октября, перед которой на арене чествовали бойца, а сам он еще раз показал публике чемпионский пояс. Тогда армейцы победили со счетом 2:0, с чем красно-синих Нурмагомедов после встречи поздравил в раздевалке. В те выходные проиграли все клубы, которые поддерживает боец – помимо "Анжи", это "Спартак" и "Реал" в футболе, а также СКА в хоккее.

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