11:38 | Футбол — РФПЛ

Хабиб пожелал "Анжи" удачи в матче с "Уралом"

Запись в инстаграме Хабиба НУРМАГОМЕДОВА. Фото instagram.com/khabib_nurmagomedov
Запись в инстаграме Хабиба НУРМАГОМЕДОВА. Фото instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в сториз своего Инстаграма пожелал удачи "Анжи" в матче 27-го тура чемпионата России против "Урала". Ранее 29-летний боец смешанного стиля сказал, что переживает за "Спартак", но болеет именно за клуб из Дагестана.

"Сегодня очень важный матч для Анжи, - написал Нурмагомедов. - Удачи вам, братья. Только вперед!"

Напомним, матч "Анжи" - "Урал" состоится сегодня, 21 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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