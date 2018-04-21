Хабиб пожелал "Анжи" удачи в матче с "Уралом"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в сториз своего Инстаграма пожелал удачи "Анжи" в матче 27-го тура чемпионата России против "Урала". Ранее 29-летний боец смешанного стиля сказал, что переживает за "Спартак", но болеет именно за клуб из Дагестана.

"Сегодня очень важный матч для Анжи, - написал Нурмагомедов. - Удачи вам, братья. Только вперед!"

Напомним, матч "Анжи" - "Урал" состоится сегодня, 21 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.