Хабиб поддержал "Анжи"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи", который испытывает финансовые трудности в настоящее время.
- "Анжи" несет важнейшую социальную миссию в Дагестане. Своим примером футболисты "Анжи" дают людям надежду на лучшее будущее, клуб участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни. Мы потеряли достаточно команд, нельзя допустить, чтобы Дагестан потерял свою. "Анжи" должен жить! - написал Нурмагомедов в Инстаграме.
"Анжи" несет важнейшую социальную миссию в Дагестане. Своим примером футболисты "Анжи" дают людям надежду на лучшее будущее, клуб участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни. Академия "Анжи" дает шанс сотням детей построить свою карьеру и стать успешными в спорте. Я сам знаю как это важно – иметь живой пример перед глазами. В разное время клуб сотрудничал с благотворительными фондами и выступал меценатом для детских больниц, домов и нуждающихся в помощи семей. С этой командой меня связывает множество воспоминаний. Сейчас у "Анжи" большие финансовые проблемы, но я очень надеюсь, что найдутся люди, которые помогут "Анжи" и клуб будет жить. Я знаю как в Дагестане любят футбол и как важен "Анжи" для людей, живущих в Дагестане. "Анжи" это не просто команда, это мечта для тысяч мальчишек. В этом году в России прошёл Чемпионат Мира и все мы видели, как может объединять людей футбол, и сколько радости он может приносить людям. Мы потеряли достаточно команд, нельзя допустить, чтобы Дагестан потерял свою. "Анжи" должен жить! В Дагестане должен быть футбол! #АнжиЖиви #SaveAnzhi
"Анжи" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.