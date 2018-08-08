Хабиб поддержал "Анжи"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи", который испытывает финансовые трудности в настоящее время.

- "Анжи" несет важнейшую социальную миссию в Дагестане. Своим примером футболисты "Анжи" дают людям надежду на лучшее будущее, клуб участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни. Мы потеряли достаточно команд, нельзя допустить, чтобы Дагестан потерял свою. "Анжи" должен жить! - написал Нурмагомедов в Инстаграме.

"Анжи" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

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