Хабиб Нурмагомедов встретился с "Анжи"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, встретился с "Анжи". Спортсмен, который является болельщиком махачкалинцев, подчеркнул, что старается не пропускать домашние матчи команды.

- Я присутствовал на игре с "Локомотивом" (0:0. - Прим. "СЭ"), - приводит пресс-служба махачкалинцев слова Нурмагомедова. - Матч был равным, и мне понравилось, как команда играла во втором тайме. Именно такая игра подкупает и радует болельщиков.

Также Нурмагомедов рассказал о том, как проходит его подготовка к боям, тренировочном процессе, особенностях восстановления и настрое на соперников. После общения в раздевалке боец сфотографировался с командой и с каждым футболистом в отдельности. После чего пожелал успехов "Анжи" в предстоящих матчах.