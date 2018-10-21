Хабиб Нурмагомедов: "Спартак" — гладиатор. Этот образ мне очень близок

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" (2:3) рассказал, почему поддерживает красно-белых.

– Я уже не первый раз на "Открытие Арене",– сказал Хабиб в интервью пресс-службе "Спартака". – Был здесь на матчах "Спартака" против "Локомотива" и ЦСКА. Теперь вот в соперниках "Арсенал". Благодарен за приглашение.

– Болеете в России за красно-белых?

– Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира. А за "Спартак" у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца.

– Символ "Спартака" – гладиатор. В этом смысле вам как бойцу наш клуб тоже близок?

– Конечно, я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово "гладиатор" мне очень близко. А "Спартак" как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда!