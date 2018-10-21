Хабиб на матче "Спартак" - "Арсенал". Смотрите игру его глазами

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приехал на матч 11-го тура чемпионата России между "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Об этом боец сообщил в своем Инстаграме, показывая игру в сториз. Встреча проходит на стадионе "Спартака" в Москве.

Напомним, недавно Нурмагомедов, который является уроженцем Дагестана, отметил, что симпатизирует "Спартаку", но больше болеет за свой родной клуб "Анжи".