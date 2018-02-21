Хабиб Майга: "Как только узнал об интересе от "Арсенала", то понял что на меня в Туле очень рассчитывают"

Полузащитник тульского "Арсенала" Хабиб Майга, отметил, что сразу согласился на трансфер в тульскую команду. Хавбек также добавил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата.

– Очень рад, что стал футболистом "Арсенала", – сказал Майга. – С нетерпением буду ждать возобновления чемпионата. Принял решение согласиться на трансфер быстро. Как только узнал об интересе и понял, что на меня в Туле очень рассчитывают, сомнений не осталось. Физически к сезону я готов отлично. Для меня сейчас нет разницы, где именно играть: во Франции или в России. Главное – постоянно выходить на поле. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что 22-летний игрок перешел из "Сент-Этьена" в "Арсенал" на правах аренды до конца сезона. В нынешнем сезоне Майга провел в чемпионате Франции 13 матчей и забил один гол.

"Арсенал" арендовал игрока "Сент-Этьена" //

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