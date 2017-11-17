Хабаровские морозы: СКА и ЦСКА сыграют при -17

"СКА-Хабаровск" и ЦСКА проведут матч 17-го тура чемпионата России при сложны погодных условиях. По прогнозу синоптиков, во время матча ожидается, что столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается. Ранее в пресс-службе хабаровского клуба сообщили, что газона на стадионе имени Ленина находится в надлежащем состоянии.

Напомним, поединок состоится в субботу, 18 ноября. Начало матча - 12.00 по московскому времени, или 19.00 по местному. "СЭ" проведет трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.