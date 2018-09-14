Гжегож Крыховяк: "В первом случае карточки не было. Уверен на 100 процентов"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после матча 7-го тура чемпионата России против "Динамо" высказался по поводу своего удаления. Польский хавбек досрочно завершил игру, получив по предупреждению в каждом из таймов.

- Думаю, в первом случае желтой карточки не должно было быть. Уверен в этом на 100 процентов, - сказал Крыховяк. - Во втором, возможно. Я не знаю. Но я извиняюсь перед командой, перед одноклубниками. Им пришлось биться без меня 25 минут - это тяжело. Понимаю, что это моя вина.

Матч между "Локомотивом" и "Динамо" прошел в Черкизово в пятницу и завершился вничью - 1:1. (Андрей Михайлов)