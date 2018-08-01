Гжегож Крыховяк: "Страшилок про Россию мне никто не рассказывал"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в интервью "СЭ" объяснил, почему согласился перейти на правах аренды из "ПСЖ" в российский клуб. Польский хавбек, в прошлом сезоне игравший за "Вест Бромвич", отметил, что ждет момента, когда сможет дебютировать за железнодорожников.

– "Локо" – крутой проект. Это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. Команда выиграла прошлый чемпионат России, знаю, что она очень амбициозна. Для меня Россия – это новый вызов. В Англии выдался непростой год.

Отдам все, что только могу "Локомотиву". Сейчас все мои мысли связаны с этим клубом, я не оглядываюсь назад, моя голова повернута вперед и мне хочется приносить пользу команде.

– Некоторые иностранцы боятся ехать в Россию. Никто не отговаривал от переезда?

– Страшилок про Россию мне никто не рассказывал. Сейчас я всем очень доволен, подхожу к идеальной физической форме после Кубка мира. Приходится чересчур много тренироваться, но это нормально и я готов к нагрузкам. Хочу как можно скорее выйти на поле в футболке "Локомотива". А если говорить о России, то я в предвкушении. Хочу открыть для себя этот чемпионат и эту страну. (Ярослав СУСОВ)

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