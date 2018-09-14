Гжегож Крыховяк: "Сейчас у "Локомотива" непростое время"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк уверен, что команда справится без него в матче 8-го тура чемпионата России против "Зенита". Во встрече 7-го тура с "Динамо" (1:1) польский хавбек получил красную карточку.

– Конечно, будет сложно, но каждая игра непроста, – сказал Крыховяк. – Но команда способна победить, потому что у нас много хороших игроков.

– Готов ли "Локомотив" к Лиге чемпионов?

– Посмотрим во вторник.

– Что можете сказать об атмосфере в команде?

– Вы знаете, такая команда как "Локомотив" всегда хочет побеждать. Сейчас немного непростое время для нас. Мы должны усердно работать и тогда победим. У нас много хороших игроков, так что я уверен – все будет хорошо! (Андрей Михайлов)​

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