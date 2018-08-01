Гжегож Крыховяк: "Семин назвал Гжежевом? Уже привык к такому"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в интервью "СЭ" рассказал о том, как отнесся к тому, что главный тренер команды Юрий Семин неправильно произнес его имя на первой тренировке. Польский хавбек перешел в российский клуб из "ПСЖ" на правах аренды.

– Юрий Семин назвал на тренировке вас Гжежев Крыковяк.

– Слушайте, я в 15 лет уехал из Польши во Францию. Такого наслушался. Очень редко люди правильно называют. Уже привык к такому. А правильно: Гжегож Крыховяк, с ударением на букву "о". Не так уж и сложно (улыбается). Во Франции называли "Крико". Коротко и не порождает никаких недоразумений.

– Каково было приехать во Францию без знания языка?

– У меня остались только теплые воспоминания. Поиграл в нескольких клубах, учился, встретил свою девушку. Даже не могу вспомнить ничего плохого. В школе меня не травили. Все было мило и спокойно. Франция – это очень приветливая страна. Иностранцам очень легко понять местную культуру, их никто не притесняет. Я начинал в "Бордо", там отличная инфраструктура, красивый город, меня прекрасно приняли. (Ярослав СУСОВ)

Полная версия интервью с Гжегожем Крыховяком

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