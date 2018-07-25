Гжегож Крыховяк: "По-русски начну говорить через пару месяцев"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в разговоре с польским журналистом Метеушем Бореком отметил, что не говорит на русском языке.
- Говоришь по-русски немножко?
- Пока нет, но это вопрос пары месяцев, - ответил Крыховяк в Твиттере.
В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.
Крыховяк в "Локо": супертрансфер чемпиона //
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https://twitter.com/GrzegKrychowiak/status/1021751475213684737