08:00 | Футбол — РПЛ

Гжегож Крыховяк: "По-русски начну говорить через пару месяцев"


Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в разговоре с польским журналистом Метеушем Бореком отметил, что не говорит на русском языке.

- Говоришь по-русски немножко?

- Пока нет, но это вопрос пары месяцев, - ответил Крыховяк в Твиттере.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами. 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/GrzegKrychowiak/status/1021751475213684737

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