Гжегож Крыховяк: "Локо" хочет продолжать побеждать и взять свое в матче с "Анжи"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Анжи"​ отметил, что красно-зеленые хотят продлить победную серию. Поляк надеется порадовать болельщиков в эти выходные.

– Мы хотим продолжить побеждать и взять свое в матче с "Анжи", – цитируют "Известия" Крыховяка. – Для нас очень важно получить три очка в предстоящей встрече. Мы должны порадовать наших болельщиков на своем стадионе.