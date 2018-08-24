05:22 | Футбол — РПЛ

Гжегож Крыховяк: "Локо" хочет продолжать побеждать и взять свое в матче с "Анжи"


Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Анжи"​ отметил, что красно-зеленые хотят продлить победную серию. Поляк надеется порадовать болельщиков в эти выходные.

– Мы хотим продолжить побеждать и взять свое в матче с "Анжи", – цитируют "Известия" Крыховяка. – Для нас очень важно получить три очка в предстоящей встрече. Мы должны порадовать наших болельщиков на своем стадионе.

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