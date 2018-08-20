Гжегож Крыховяк: "Хочу как можно скорее заговорить на русском"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк в интервью клубной пресс-службе сказал, что команде было важно обыграть "Крылья Советов" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Для железнодорожников эта победа стала первой в этом сезоне.

– Гжегож, три матча без побед и забитых мячей. Каким нужным был ваш гол в конце первого тайма!

– Это была очень важная игра. Мы счастливы, что все же сумели выиграть матч и взять три очка. Действительно, мы начали сезон не очень хорошо, поэтому сегодня было невероятно важно одержать победу.

– Насколько было велико давление на команду перед матчем?

– Хоть мы и уступили в прошлом матче, думаю, что сыграли там хорошо. Самое главное – работа. На этой неделе мы работали очень усердно, готовились к игре. Мы не думали о давлении, а только о хорошей игре и победе. Мы это сделали.

– Вы уже адаптировались в "Локомотиве"?

– Да-да. Мне нужно еще немного времени. Сейчас я учу русский, потому что общение важно не только на поле, но и в обычной жизни. Хочу заговорить на нем как можно скорее!

– Мачей написал что-нибудь вам после игры?

– Да, я видел его сообщение – было очень мило с его стороны. Хочу поздравить его с днем рождения (19 августа соотечественнику Крыховяка исполнилось 29 лет. – Прим. "СЭ").

– К матчу с "Анжи" будете готовиться с уверенностью и хорошим настроением?

– Да, точно! Мы хотим одержать еще одну победу. На следующей неделе мы будем готовиться к этому матчу. Хотим взять еще три очка, на этот раз дома.

– Вы говорили, что учите русский язык. Можете уже что-нибудь сказать?

– Пока нет, может, в следующий раз!