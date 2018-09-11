Гжегож Крыховяк: "Думал объявить войну "ПСЖ"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что держит обиду на "ПСЖ", который владеет на него правами. Поляк перешел в "ПСЖ" в 2016 году из "Севильи", но в прошлом сезоне его отдавали в аренду в "Вест Бромвич", а перед нынешним сезоном – в "Локомотив".

– В прошлом году я изучал итальянский язык, потому что собирался перебраться в серию А, – цитирует sport.pl Крыховяка. – И вдруг меня отправили в "Вест Бромвич", в Англию. Они просто меня не уважали. Я думал о том, чтобы объявить войну клубу, но потом решил не делать этого.