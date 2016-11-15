Гурам Аджоев: "Зимой в "Арсенале" обязательно будут приобретения"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью myslo.ru подчеркнул, что в зимнее трансферное окно клуб будет активен. При этом, по словам Аджоева, желательно, чтобы новички команды приходили в клуб как свободные агенты.

– Все ждут зимой кадровой революции в "Арсенале".

– Эти вопросы мне не надо задавать. Сезон не закончился, есть еще четыре игры. Надо выходить, бороться. То что будет зимой вы сами увидите.



– Приобретения будут?

– Будут обязательно. То, что мы кого-то будем брать – это однозначно. Конечно, желательно при этом свободных агентов.



– А где их брать, если российский чемпионат в самом разгаре. Качественного футболиста никто просто так в середине чемпионата не отпустит.

– В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях которыми мы обладаем.