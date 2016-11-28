Гурам Аджоев: "Зимой "Арсенал" проведет мощную трансферную кампанию"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что в зимнее трансферное окно команда планирует серьезное усиление. По словам руководителя, основной задачей тульского клуба является приобретение серьезного форварда.

– Мы уже начали работу по поиску усилений для команды, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Аджоева. – Зимой проведем серьезную трансферную кампанию. Будут приобретены игроки во все линии, но главная задача – взять забивного форварда. Конечно, желательно подписывать при этом свободных агентов. В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях, которыми мы обладаем.