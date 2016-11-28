21:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Зимой "Арсенал" проведет мощную трансферную кампанию"

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Президент "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что в зимнее трансферное окно команда планирует серьезное усиление. По словам руководителя, основной задачей тульского клуба является приобретение серьезного форварда.

– Мы уже начали работу по поиску усилений для команды, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Аджоева. – Зимой проведем серьезную трансферную кампанию. Будут приобретены игроки во все линии, но главная задача – взять забивного форварда. Конечно, желательно подписывать при этом свободных агентов. В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях, которыми мы обладаем.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-zimoy-provedem-sereznuyu-transfernuyu-kampaniyu/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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wilde

Петушков только не берите! Пусть в "Зените" петушатня сохраняется!

23:16

urachet

проведет Гурам такую селекцию, что будет Арсенал с долгами в 13 миллиардов как одна Московская команда. А потом уедет спокойно, а Арсенал будет банкротом

22:19

James Gang

Кокорина купят. Ему всё равно в каком "Арсенале" играть...

22:17

Очень плохой мальчик

Неужели Месси, Бэйл,Игуаин ?

22:05

Серджо_врж

TT24 Это будет самая мощная трансферная компания на рынке.... Уволят трёх уборщиц, повара и двух охранников, взяв в аренду телевизор смотреть нормальный футбол ))) Убираться и готовить будет Аджоев )))

22:01

Ботаникум

РЖУНИМАГУ над такими "профессиАНАЛами"! И их "успешными командами" с вполне предсказуемым итогом: деньги УХНУТ в "чёрные дыры " конкретных карманов, а результат будет с приставкой "НАНО" (или КАК БЫ).

21:51

TT24

Это будет самая мощная трансферная компания на рынке.... Уволят трёх уборщиц, повора и двух охранников, взяв в аренду телевизор смотреть нормальный футбол.

21:51

Серджо_врж

Сколько там миллионов евро составили убытки "Динамо" в бытность Аджоева? В том числе десятки миллионов на покупку игроков... В Туле столько денег нет, но, судя по всему, результат будет аналогичный - и по месту в турнирной таблице, и по долгам. Даже немного жалко туляков

21:46

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Материалы других СМИ