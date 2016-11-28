Гурам Аджоев: "Зимой "Арсенал" проведет мощную трансферную кампанию"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что в зимнее трансферное окно команда планирует серьезное усиление. По словам руководителя, основной задачей тульского клуба является приобретение серьезного форварда.
– Мы уже начали работу по поиску усилений для команды, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Аджоева. – Зимой проведем серьезную трансферную кампанию. Будут приобретены игроки во все линии, но главная задача – взять забивного форварда. Конечно, желательно подписывать при этом свободных агентов. В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях, которыми мы обладаем.
Дополнительная информация
http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-zimoy-provedem-sereznuyu-transfernuyu-kampaniyu/
wilde
Петушков только не берите! Пусть в "Зените" петушатня сохраняется!
23:16
urachet
проведет Гурам такую селекцию, что будет Арсенал с долгами в 13 миллиардов как одна Московская команда. А потом уедет спокойно, а Арсенал будет банкротом
22:19
James Gang
Кокорина купят. Ему всё равно в каком "Арсенале" играть...
22:17
Очень плохой мальчик
Неужели Месси, Бэйл,Игуаин ?
22:05
Серджо_врж
TT24 Это будет самая мощная трансферная компания на рынке.... Уволят трёх уборщиц, повара и двух охранников, взяв в аренду телевизор смотреть нормальный футбол ))) Убираться и готовить будет Аджоев )))
22:01
Ботаникум
РЖУНИМАГУ над такими "профессиАНАЛами"! И их "успешными командами" с вполне предсказуемым итогом: деньги УХНУТ в "чёрные дыры " конкретных карманов, а результат будет с приставкой "НАНО" (или КАК БЫ).
21:51
TT24
Это будет самая мощная трансферная компания на рынке.... Уволят трёх уборщиц, повора и двух охранников, взяв в аренду телевизор смотреть нормальный футбол.
21:51
Серджо_врж
Сколько там миллионов евро составили убытки "Динамо" в бытность Аджоева? В том числе десятки миллионов на покупку игроков... В Туле столько денег нет, но, судя по всему, результат будет аналогичный - и по месту в турнирной таблице, и по долгам. Даже немного жалко туляков
21:46